Anız ateşinin neden olduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Anız ateşinin neden olduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı
04.11.2020 17:58
İZMİR'in Menemen ilçesinde, otoyol kenarındaki bir tarlada yakılan anız ateşinin neden olduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı.
İZMİR'in Menemen
ilçesinde, otoyol kenarındaki bir tarlada yakılan anız ateşinin neden olduğu yoğun duman sürücülere zor anlar yaşattı. Duman nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kuzey Ege Otoyolu kenarındaki bir tarlada, bugün saat 15.00 sıralarında yakılan anız ateşi yoğun dumana neden oldu. Rüzgarında etkisiyle duman yolun Menemen- İzmir istikametine doğru ilerledi. Duman yüzünden göz gözü görmezken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Dumanı uzaktan fark eden bazı sürücüler yavaşlarken, bazıları ise arkadan gelen diğer araçları uyarmak için dörtlülerini yaktı. Bir sürücünün yol kenarında durup, tepki göstermesi üzerine anız ateşini yakan kişi traktörüne binip, hızla uzaklaştı.
- İzmir
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