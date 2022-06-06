Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı - Son Dakika
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Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı

06.06.2022 17:27
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı

HATAY'ın Hassa ilçesinde tarlada yakılan anız dumanının kapladığı yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 araç birbirine girdi.

HATAY'ın Hassa ilçesinde tarlada yakılan anız dumanının kapladığı yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa- Kırıkhan otoyolu Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Tarlada yakılan anız dumanının yoldaki görüş mesafesini düşürmesi sonucu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı
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Kaynak: DHA

Jandarma, Tragger, Hassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır, 10 yaralı - Son Dakika

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