Son Dakika Haberleri: Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat
Son Dakika Güncel Haber

Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat

1 saat önce

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat, System.String[]
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, vatandaşlardan da bu duruma karşı dikkatli olmalarını istedi. Polat "Hava sıcaklıklarının artması ile anız, bahçe, tarla, orman yangınlarında artış olması ihtimali artmaktadır. Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermektedir. Kontrol altına alınamaması sebebiyle büyük yangınlara neden olmaktadır" dedi

Toprağa ve canlıya da zarar veriyor

Yapılan açıklamada anız yangınının toprağa ve canlılara zarar verdiğini belirtilerek "Organik madde miktarı azalır, mikrobiyolojik aktivite geriler, Omurgasız Hayvanlar yok olur, Toprağın su tutma kapasitesi azalır, Toprak verimliliği düşer, Erozyon riski yükselir, Biyolojik denge bozulur, Fiziksel ve kimyasal yapı zarar görür, Hava ve Çevre kirliliği artar, Orman gibi yangınlar artar, Telefon ve enerji iletim hatları zarar görür,

Trafik kazası ihtimali yükselir ve Milli servet kaybı ortaya çıkmaktadır" ifadelerinde bulunuldu.

Önlemler ile ilgili olarak ise; "Vatandaşlara ait arsa, tarla, arazilerde bakım yapılması, büyümüş otların kesilmesi önem arz etmektedir. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik, gezi, alanlarına çöp atılmamalıdır, kolay alevlenici malzemeler. Güneş ışınlarını yansıtıcı (cam, metal, vb.) malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara, vb. atılmamalıdır" denildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:00 Kaynak: İHA
İtfaiye, Düzce Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Maltepe'de minibüs şoförü aracını ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]