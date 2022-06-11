Anız yakan şahıs kameraya yakalandı - Son Dakika
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Anız yakan şahıs kameraya yakalandı

11.06.2022 10:56

Anız yakan şahıs kameraya yakalandı Şanlıurfa'da tarladaki anızları yakan şahıs o anlarda alevleri kayda alan bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Anız yakan şahıs kameraya yakalandı

Şanlıurfa'da tarladaki anızları yakan şahıs o anlarda alevleri kayda alan bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Gece vakti araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, tarlaların arasından alevler yükseldiğini fark etti. Yangının çıktığı bölgeye giden vatandaşlar, elindeki çalıları tutuşturup tarladaki anızı yakan bir şahıs olduğunu gördü. Vatandaşları gören şahıs bölgeden uzaklaşıp kaçtı. Vatandaşlar, geceyi aydınlatan anız yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Büyük tehlikeye yol açan ve zaman zaman ölümlere neden olan anız yangınını çıkaranlara, vatandaşlar tepki gösterdi.

Anız yakan şahıs kameraya yakalandı
Anız yakan şahıs kameraya yakalandı
Anız yakan şahıs kameraya yakalandı
Anız yakan şahıs kameraya yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anız yakan şahıs kameraya yakalandı - Son Dakika

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