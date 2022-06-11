Anız yakan şahıs kameraya yakalandı

Şanlıurfa'da tarladaki anızları yakan şahıs o anlarda alevleri kayda alan bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece vakti tarlaya girip anız yakan şahıs kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Gece vakti araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, tarlaların arasından alevler yükseldiğini fark etti. Yangının çıktığı bölgeye giden vatandaşlar, elindeki çalıları tutuşturup tarladaki anızı yakan bir şahıs olduğunu gördü. Vatandaşları gören şahıs bölgeden uzaklaşıp kaçtı. Vatandaşlar, geceyi aydınlatan anız yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Büyük tehlikeye yol açan ve zaman zaman ölümlere neden olan anız yangınını çıkaranlara, vatandaşlar tepki gösterdi.