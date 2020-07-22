Anız yangını - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.
Halı Yazı Mahallesi ile Banaz köyü arasındaki kırsal alanda anız yangını çıktığını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Banaz Belediyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Söndürme çalışmalarına destek veren köylüler de tankerlerle çevreden su taşıdı.
Yangında saman balyaları zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.