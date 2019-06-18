Son Dakika Haberleri: Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
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Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi.

Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi. Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde çıktı. İsmi öğrenilmeyen bir çiftçinin yaktığı anızın kıvılcımları rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday tarlasının tamamen kül olduğu belirlendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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