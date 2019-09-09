Son Dakika Haberleri: Anız yangını bahçelere sıçradı
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Anız yangını bahçelere sıçradı

1 saat önce

Adıyaman-Samsat Karayolunda meydana gelen anız yangını civarda bulunan bahçelere sıçradı.

Anız yangını bahçelere sıçradı, System.String[]

Adıyaman- Samsat Karayolunda meydana gelen anız yangını civarda bulunan bahçelere sıçradı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Samsat Karayolu üzerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda bulunan bahçelere de sıçradı. Yaşanılan olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanılan olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Samsat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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