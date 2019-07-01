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- Anız yangını buğday ambarlarına sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

Anız yangını buğday ambarlarına sıçramadan söndürüldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangını, yüzlerce ton buğday ve arpanın bulunduğu ambarlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anız yangını buğday ambarlarına sıçramadan söndürüldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangını, yüzlerce ton buğday ve arpanın bulunduğu ambarlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesinde bulunan Buğday pazarı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek, geniş bir alana yayıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri yollandı, geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri yanı sıra, çevrede buğday ve arpa ambarlarının bulunduğu vatandaşlarda müdahale etti. Uzun çalışmalar sonucu yangın hem buğday pazarlarına ve hemde çevrede bulunan üzüm bağlarına yetişmeden söndürüldü.
Arazinin taşlık alanda çıkmasından dolayı, itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlere itfaiye erleri, zor şartlar altında ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale etmeye çalıştı.
- Anız yangını buğday ambarlarına sıçramadan söndürüldü
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Siverek, İtfaiye, 3. Sayfa
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