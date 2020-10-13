Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yakılan anız rüzgarın etkisiyle büyüdü. 1 ev ve depo yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi'nde kontrolden çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler çevrede bulunan ev ve ahırlara doğru ilerledi. 1 ev, 1 depo ve traktörler zarar gördü. Yangını söndürülebilmek için çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.