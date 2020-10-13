Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı (2) - Son Dakika

Anız yangını büyüdü, ev ve depo yandı (2)
13.10.2020 22:37
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan ve 1 ev ile deponun kullanılmaz hale gelmesine yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan ve 1 ev ile deponun kullanılmaz hale gelmesine yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BİR ANIZ YANGINI DAHA SÖNDÜRÜLDÜ
Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesi'nde de büyük bir alanda etkili olan anız yangını nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşlar yangını söndürebilmek, alevlerin gübre fabrikasına sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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