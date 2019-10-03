Son Dakika Haberleri: Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

1 saat önce

Malatya'da bir mahallede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alındı.

Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı, System.String[]

Malatya'da bir mahallede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alındı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi İstikbal Sokak üzerindeki boş bir arsada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanların tüm mahalleyi kapladığı yangına zamanında yapılan müdahale ile alevler çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. - MALATYA

Yeşilyurt, İstikbal, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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