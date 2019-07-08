Anız yangını ekili tarlalara sıçradı: 400 dönüm buğday alev alev yandı
1 saat önce
Anız yangını ekili tarlalara sıçradı: 400 dönüm buğday alev alev yandı Yangının tarlalarını sıçramaması için etten duvar ördülerŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
Anız yangını ekili tarlalara sıçradı: 400 dönüm buğday alev alev yandı
Yangının tarlalarını sıçramaması için etten duvar ördüler
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde anız yangını ekili tarlalara sıçradı, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.
İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar kırsal Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevrede bulunan hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. Mahalledeki kadın, erkek ve çocuklar ise traktörlerin yardımıyla yangının diğer ekili tarlalara sıçramaması için büyük mücadele verdi. Ateşe karşı adete etten duvar ören vatandaşların yangın söndürme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın söndürülürken, 400 dönüm ekili buğday kül oldu.
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