Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı - Son Dakika
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Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı

26.07.2022 18:08
Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, üniversite kampüsündeki ormana sıçradı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, üniversite kampüsündeki ormana sıçradı. TOMA aracının da destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Çerkezköy yolu kenarındaki bir tarlada anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin bulunduğu kampüsteki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA aracıyla da destek verildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı - Son Dakika

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