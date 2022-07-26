Çerkezköy yolu kenarındaki bir tarlada anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin bulunduğu kampüsteki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA aracıyla da destek verildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.