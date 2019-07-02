Son Dakika Haberleri: Anız yangını korkuttu
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Anız yangını korkuttu

1 saat önce

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek araziyi etkisi altına aldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, 3. Sayfa
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