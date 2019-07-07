Son Dakika Haberleri: Anız yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anız yangını korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.

Anız yangını korkuttu, System.String[]
Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Şule Siteleri yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede büyüyerek tarlalara sıçrarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Sitelere doğru ilerleyen anız yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Binalara sıçramadan söndürülen anız yangınında binalara ait bir çok çam ağacıda zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 15:00:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anız yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]