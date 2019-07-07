Anız yangını korkuttu
1 saat önce
Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni
Caddesi Şule Siteleri yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede büyüyerek tarlalara sıçrarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Sitelere doğru ilerleyen anız yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Binalara sıçramadan söndürülen anız yangınında binalara ait bir çok çam ağacıda zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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