Anız yangını korkuttu
1 saat önce
Adıyaman'da, ikametler çevresinde yaşanılan anız yangını korkuya neden oldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
'da, ikametler çevresinde yaşanılan anız yangını korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde anız yangını meydana geldi. Olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler Katil zanlısı sapık çıktı Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı