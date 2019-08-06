Son Dakika Haberleri: Anız yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anız yangını korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da, ikametler çevresinde yaşanılan anız yangını korkuya neden oldu.

Anız yangını korkuttu, System.String[]
Adıyaman'da, ikametler çevresinde yaşanılan anız yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde anız yangını meydana geldi. Olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler
Katil zanlısı sapık çıktı Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anız yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]