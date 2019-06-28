Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi.Yangın, akşam saatlerinde, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Mesthüyük Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Anız yangını rüzgarında etkisiyle mahalledeki ormanlık alana da sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle birlikte 15 arazöz, 5 su tankı, Nurdağı Belediyesi'ne ait iş makineleri ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.Jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Uzun süren uğraşları ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Gaziantep