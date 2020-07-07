Anız yangını ormana sıçradı - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesi Altınköy Erenler mevkiinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarının da yandığı yangın kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Selendi'ye bağlı Altınköy Erenler mevkiinde saat 14.30 sıralarında balya makinesinden çıktığı tahmin edilen anız yangını rüzgarında ters esmesiyle geniş alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı ile yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Yangının daha da büyümesiyle birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Söndürme Helikopteri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında anız alanıyla birlikte 10 dekar çamlık alan kül oldu.

Kısmen kontrol altına alınan yangında zaman zaman alevler yükselirken ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Demirci, Selendi, Kula ve Salihli Orman ekipleri, arazözler ile iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yangın ile ilgili açıklama yapan Demirci Orman İşletme Müdürü vekili Faruk Yeşil, "Selendi işletme şefliği Altınköy Mahallesi'nde saat 14.40 sularında Selendi itfaiyesinden gelen ihbar ile birlikte bu tarafa ekiplerimizi yönlendirdik. Şu an büyük ölçüde yangın kısmen kontrol altına alındı. 1 helikopter, 1 su tankı, itfaiye ve su tankları ile 5 arazöz ve yangın ekiplerimiz yangına müdahale etti. İlk başlarda rüzgar ters esiyordu. Orman yangınında bu büyük bir riskti. Ekiplerimizin yoğun çalışması ile engellenmeye çalışıldı ve kısmen kontrol altına alındı" dedi.

İlçe Jandarma ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(İHA)