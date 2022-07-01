Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan Köyü'nde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda toplanan samanlara da sıçradı. Durumu fark eden köylüler traktörlerle yangının çevresini sürerek dağılmasına engel olmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 15 ton saman yanarak kül oldu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Anız yangını toplanmış samanlara sıçradı - Son Dakika

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