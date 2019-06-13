Son Dakika Haberleri: Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarı

7 saat önce

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca anız yangınları ve boğulma vakaları konusunda kent sakinleri uyarıldı.

Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarı, System.String[]
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca anız yangınları ve boğulma vakaları konusunda kent sakinleri uyarıldı.
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hava sıcaklığının artmasıyla oluşabilecek riskler konusunda uyarı yapıldı. Özellikle kırsal kesimde çıkan anız yangınlarına dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, "Vatandaşlarımız yaz mevsiminde, mahsul sonrası tarlada kalan anızın ya da yabani otların çoğaldığı arazilerde temizlik amaçlı ateş yakmakta. Bunun sonucunda toprakta bulunan canlıların tamamı zarar görmekte ve bunun yanında toprağın verimi de düşmekte. Ayrıca havaya yüksek miktarda karbon salınımı gerçekleşerek büyük bir hava kirliliği oluşturmakta. En önemlisi de kontrolden çıkabilecek anız yangınları, başka alanlara sıçrayarak daha büyük felaketlere davetiye çıkarmakta. Denizli'de geçtiğimiz yıl, il genelinde 1426 arazi yangını meydana geldi" dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle kent sakinlerinin serinlemek için kullanılması yasak gölet, baraj, sulama ve yangın söndürme havuzlarına girdiğini belirten Başlı, "Bu bölgelerde serinlemek amacıyla suya girmek ölüm riski taşımakta. Özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarması gerekiyor. Söz konusu sular hem hijyen bakımından olumsuz hem de suların derinliği, akıntısı, dibinde çamura saplanma riski gibi birçok tehlikeler barındırıyor. İtfaiye su altı arama kurtarma dalgıçları geçen yıl Denizli'de boğularak hayatını kaybeden 5 vatandaşı da sudan çıkarmıştı" diye konuştu.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:16 Kaynak: DHA
İtfaiye, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Korku dolu anlar! Yangında, balkona sığınan anne ve çocuklar canlarını zor kurtardı Yer: İstanbul! Yeraltından çıkan dumanlar korkuttu Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:50:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anız yangını ve boğulmalara karşı uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]