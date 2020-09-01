Anız yangını ve sıcak hava Adana'yı boğuyor - Son Dakika

Anız yangını ve sıcak hava Adana'yı boğuyor

Anız yangını ve sıcak hava Adana'yı boğuyor Adana'da anız yangınları hava kalitesini düşürdü Sorumsuz çiftçinin yaktığı anızın cezasını vatandaşlar çekiyor Parka gelen vatandaşlar ağaç kokusu yerine anız kokusuyla karşılaşıyor Adana'da sorumsuz çiftçilerin tarlalarını kolay yoldan...

Anız yangını ve sıcak hava Adana'yı boğuyor

Adana'da anız yangınları hava kalitesini düşürdü

Sorumsuz çiftçinin yaktığı anızın cezasını vatandaşlar çekiyor

Parka gelen vatandaşlar ağaç kokusu yerine anız kokusuyla karşılaşıyor

ADANA - Adana'da sorumsuz çiftçilerin tarlalarını kolay yoldan temizlemek maksadıyla yaktığı anızlar, aşırı nem ve sıcakların yaşamı zorlaştırdığı kenti dumana boğdu. Anız yangınları yüzünden vatandaşlar şehirde adeta nefes alamaz hale gelirken hava kalitesinin Hava Kalitesi Endeksi kayıtlarına göre 'sağlıksız' seyrettiği görüldü. Drone ile de görüntülenen kentte anız yangını dumanının bütün her yere dağıldığı gözlemlendi.

Çukurova'da mısır hasadıyla birlikte anız yangınları da başladı. Devletin anız yakanlara dekar başına 73 lira 68 kuruş para cezası vermesine rağmen mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen sorumsuz çiftçiler, anız yakmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanında yoğun duman nedeniyle göz gözü görmüyor. Hissedilebilir kirli havanın yanı sıra tarlalardan uçan isler, evlerin en ücra köşelerine kadar ulaşıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 43 dereceyi geçtiği Adana'da dumanlar, aşırı nem ile de buluşunca yaşamı iyice zorlaştırıyor.

Öte yandan Adana yüzde 157 oranında değişimle Hava Kalitesi Endeksi kayıtlarına göre yaz aylarında hava kalitesinin en çok düştüğü ikinci il oldu. 31 Ağustos saat 22.00'da Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün sitesindeki, HKİ ölçümlerindeyse kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama 190 çıktığı ve hava için 'sağlıksız' uyarısı verdiği görüldü.

"Ağaç kokusu yerine anız kokusu alıyorum"

Kentin Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na dinlenmek için gelen Elife Durak isimli vatandaş, kentte ağır bir koku olduğunu söyleyerek, "Hava sıcaklığı çok zaten. Anız yangınları çok etkiliyor. Kent merkezinde olduğumuz halde anız kokusunu alıyoruz. Bu yangınlar birde havayı değiştirdi, kokuyu değiştirdi ve her türlü olumsuzluğa yol açtı. Yine buna da şükür. Parkta maalesef ağaç kokusu yerine anız kokusu alıyorum. Temiz hava yok. Rutubet, nem oranı zaten yeterince fazla" diye konuştu.

"Ceza yazmakta artık bir çözüm değil"

Umut Cüzdan isimli başka bir vatandaş ise savunma sanayisinde kullanılan İHA ve SİHA'ların, anız yangınını belirleyip tarla sahibine ceza kesilmesinde de kullanılabileceğini belirterek, "Burası çok sıcak. Anız sıcağı ve külü birleşince de hayatı daha da çekilmez yapıyor. Bu mevsim birde salça yapıyoruz ancak o anızın külleri salçaya geliyor ve mahvediyor. Evin penceresinden giriyor perdeleri hep karartıyor. Doğaya, ekinlere verdiği zarar zaten tartışılmaz. Asla yakılmamalı. Ceza yazmakta artık bir çözüm değil. Başka bir çözüm üretilmesi lazım. Ülkemizdeki teknolojiyle insansız hava araçları üzerinden görüntüler alınabilir ama cezayla nereye kadar gideceksiniz. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Lütfen çiftçiler anız yakmasın" ifadelerini kullandı.

Anız yangını ve sıcak hava Adana'yı boğuyor

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anız yangını ve sıcak hava Adana'yı boğuyor - Son Dakika

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