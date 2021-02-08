Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü - Son Dakika
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Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü

Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü

08.02.2021 17:37

SAKARYA'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasının arkasındaki boş arazide anız yangını çıktı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasının arkasındaki boş arazide anız yangını çıktı. Alevler arazi yakınında bulunan Yediemin otoparkına sıçrayınca 28 hurda araç zarar gördü. .

Yangın, saat 16: 00 sularında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bisküvi fabrikası arkasında bulunan boş bir arazide anız yangını çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, arazi yakınında bulunan Yediemin otoparkına sıçrayınca otoparkta bulunan 28 hurda araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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Serdivan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü - Son Dakika
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