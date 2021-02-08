Anız yangını Yediemin otoparkına sıçradı: 28 hurda araç zarar gördü

SAKARYA'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasının arkasındaki boş arazide anız yangını çıktı. Alevler arazi yakınında bulunan Yediemin otoparkına sıçrayınca 28 hurda araç zarar gördü. .

Yangın, saat 16: 00 sularında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bisküvi fabrikası arkasında bulunan boş bir arazide anız yangını çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, arazi yakınında bulunan Yediemin otoparkına sıçrayınca otoparkta bulunan 28 hurda araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.