Anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan anız yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Siverek-Şanlıurfa karayolunun 2'nci kilometresinde çıktı. Yerleşim alanına yakın bir alana kadar ulaşan yangın paniğe neden oldu. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yerleşim alanına ulaşmadan söndürdü.

Anızın kim veya kimler tarafından yakıldığı ile ilgili inceleme başlatıldı.