Son Dakika Haberleri: Anız yangının ortasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı
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Anız yangının ortasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da, meydana gelen bir anız yangını ortasında kalan kaplumbağayı, itfaiye ekipleri yanmaktan son anda kurtardı.

Anız yangının ortasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'da, meydana gelen bir anız yangını ortasında kalan kaplumbağayı, itfaiye ekipleri yanmaktan son anda kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, merkez Vartana mevkiinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken alevler arasında kalan kaplumbağanın yanmak üzere olduğunu fark eden itfaiye ekipleri kaplumbağanın yanına koşarak onu alevler arasından çıkarttı. Son anda yanmaktan kurtarılan kaplumbağanın üzerine itfaiye ekipleri tarafından su dökülerek serinletildi. Her hangi bir şekilde zarar görmeyen kaplumbağa daha sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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