Son Dakika Haberleri: Anız yangınına jandarma müdahalesi
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Anız yangınına jandarma müdahalesi

1 saat önce

Adıyaman'da, bir tarlada yanan anız yangınında jandarma ekipleri daha fazla canlının yanarak ölmesin diye alevlere müdahale ederken anızı yakan kişi hakkında işlem başlattı.

Anız yangınına jandarma müdahalesi, System.String[]
Adıyaman'da, bir tarlada yanan anız yangınında jandarma ekipleri daha fazla canlının yanarak ölmesin diye alevlere müdahale ederken anızı yakan kişi hakkında işlem başlattı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Toptepe Köyünde kendisine ait 2 dönüm arazide anız yakan N.T., isimli adamı fark eden jandarma ekipleri, yangını söndürerek, tarla sahibi N.T'yi gözaltına aldı. Alevleri söndürerek arazide bulunan canlıların yanmasına ve toprak veriminin ölümüne engel olan jandarma ekipleri N.T., isimli kişi hakkında işlem yapılmak üzere jandarma karakoluna götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
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