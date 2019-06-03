Son Dakika Haberleri: Anız yangınına TOMA'lar müdahale etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anız yangınına TOMA'lar müdahale etti

32 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir arazide çıkan yangına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Anız yangınına TOMA'lar müdahale etti, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir arazide çıkan yangına, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Artuklu ilçesine bağlı Türkmenderesi Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre içinde İl Emniyet Müdürlüğü emrinde bulunan iki adet TOMA da olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Adliye lojmanları yakınında çıkan yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Olayda bir Orman İşetme Müdürlüğü personeli yoğun dumandan dolayı rahatsızlandı. Personel ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılırken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batağa saplanan yavru köpeği vinçle kurtardılar Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anız yangınına TOMA'lar müdahale etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]