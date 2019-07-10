Son Dakika Haberleri: Anız yangınına TOMA'lı müdahale
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Anız yangınına TOMA'lı müdahale

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede çıkan anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Anız yangınına TOMA'lı müdahale, System.String[]
İtfaiye, Mardin, Suriye, Güncel
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgede çıkan anız yangınını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
İlçenin Suriye sınırına yakın 8 Mart Mahallesi'nde yaklaşık bir dönüm boş arazide anız yangını çıktı.
Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 TOMA ile de müdahale edildi.
TOMA ve itfaiye ekipleri, anız yangınını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:46 Kaynak: AA
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