Anız yangınına traktörle müdahale - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan bir tarlada çıkan anız yangını, traktörle müdahale sonucu engellendi.



Olay, Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Elmalar Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 150 hektar alandaki tarlada hasat yapıldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesi sonuç vermeyince Ersin Edikli isimli bir çiftçi traktörüne binerek tarlanın etrafına set çekerek sürmeye başladı.



O anları cep telefonuyla kaydeden Edikli, yangından yara almadan kurtulurken, yangın sonrası yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ