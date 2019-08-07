Son Dakika Haberleri: Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı

11 dakika önce

Erzincan'ın Ulalar Mahallesinde meydana gelen anız yangını korkuya neden olurken 40 dönüm arazi yandı.

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı, System.String[]
Erzincan'ın Ulalar Mahallesinde meydana gelen anız yangını korkuya neden olurken 40 dönüm arazi yandı.

Bugün saat 11.55 sıralarında Ulalar Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden anız yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın korkuya neden oldu. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.

40 dönüm arazinin yandığı yangın 3 ev ve 4 ahır ve arazi içerisinde ki samanlara sirayet etmeden önlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Erzincan, Ulalar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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