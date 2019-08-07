Son Dakika Haberleri: Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü

1 saat önce

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı.

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü
ERZİNCAN - Erzincan'ın Ulalar Mahallesinde meydana gelen anız yangını korkuya neden olurken 40 dönüm arazi yandı.
Bugün saat 11.55 sıralarında Ulalar Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden anız yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın korkuya neden oldu. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.
40 dönüm arazinin yandığı yangın 3 ev ve 4 ahır ve arazi içerisinde ki samanlara sirayet etmeden önlendi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Ulalar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:29:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]