Son Dakika Haberleri: Anız yangınında ağaçlar kül oldu
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Anız yangınında ağaçlar kül oldu

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekinlerin biçildiği arazide çıkan yangın ağaçlara sıçradı.

Anız yangınında ağaçlar kül oldu, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekinlerin biçildiği arazide çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Kızıltepe ilçesinde hasat mevsiminin başlamasıyla beraber anız yakma vakaları arttı. İlçenin birçok kırsal mahallesinde hasattan sonra çiftçilerin anızları yakması çevreye zarar verirken, bugün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ekinlerin biçildiği arazide çıkan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ağaçların kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Mardin, Kızıltepe, 3. Sayfa
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