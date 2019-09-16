Son Dakika Haberleri: Anız yangınında başı yanan kirpiyi su dökerek soğuttular
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Anız yangınında başı yanan kirpiyi su dökerek soğuttular

56 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan anız yangını sonrasında itfaiye şoförü ve işçi çavuşunun, baş kısmındaki okların ucunda yanık bulunan kirpiyi su dökerek soğutmaları herkesin içini ısıttı.

Anız yangınında başı yanan kirpiyi su dökerek soğuttular, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan anız yangını sonrasında itfaiye şoförü ve işçi çavuşunun, baş kısmındaki okların ucunda yanık bulunan kirpiyi su dökerek soğutmaları herkesin içini ısıttı.


Alınan bilgiye göre, Şeyhler köyü dere yatağında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan ve yaklaşık 4 dekar arazinin zarar gördüğü anız yangını Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiyeleri ile Dereköy su tankeri tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası Orman İşletme Şefliği İtfaiye Şoförü Engin Çağlar ve Belediye İşçi Çavuşu Şaban Şen yangın alanında başındaki oklarda yanıklar oluşan yaralı kirpiyi görünce ellerindeki pet şişede bulunan suyu kirpinin baş kısmına dökerek soğumasını sağladılar. Soğuk suyun etkisiyle kendine gelen kirpi daha sonra yavaş yavaş yanan alandan uzaklaştı. Bu anı görüntüleyen fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı. - KÜTAHYA

Hisarcık, İtfaiye, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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