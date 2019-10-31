Son Dakika Haberleri: Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı
Son Dakika Güncel Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı

Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı

7 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlada yakılan anız yangınında alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlada yakılan anız yangınında alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Olay, Çivril ilçesinin Bayat Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana geldi. Bayat Mahallesinin Yağlıdoğan mevkiinde bulunan tarlada iddialara göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından anız yakıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yapılan 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının ardından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
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