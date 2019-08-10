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Anız yangınının bahçelerine sıçramaması için kova ve hortumla müdahale ettiler

1 saat önce

Anız yangınının bahçelerine sıçramaması için kova ve hortumla müdahale ettilerKARABÜK - Karabük'te karı koca henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangının bahçelerine sıçramaması için hortum ve kovayla müdahale etti.

Anız yangınının bahçelerine sıçramaması için kova ve hortumla müdahale ettiler
KARABÜK - Karabük'te karı koca henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangının bahçelerine sıçramaması için hortum ve kovayla müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman mevkiinde bulunan bir bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hızla yayılmaya başladı. Yangının çıktığı yerin yan tarafında bahçe sulayan karı koca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangının bahçesine sıçramaması için kova ve hortum ile müdahale eden karı koca, yangının neden çıktığını bilmediklerini, bahçeye sulama yapmak için geldiklerini belirterek durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini ifade etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
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