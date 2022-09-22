ANIZ YANGINLARI ÇEVREDEKİ ÜRÜNLERE DE ZARAR VERİYOR - Son Dakika
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ANIZ YANGINLARI ÇEVREDEKİ ÜRÜNLERE DE ZARAR VERİYOR

22.09.2022 10:02

ADANA'da yapılan mısır hasadının ardından mazot ve işçilik masraflarını azaltarak tarlalarını en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anızlar, her yıl olduğu gibi çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı.

ADANA'da yapılan mısır hasadının ardından mazot ve işçilik masraflarını azaltarak tarlalarını en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anızlar, her yıl olduğu gibi çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Çevredeki tarla ve bahçelerdeki ürünlere de sıçrayan anız yangınları, maddi zararlara da neden oluyor.

Dekar başına kesilen 109 lira 49 kuruş cezaya rağmen anız yakan çiftçiler, çevredeki tarla ve bahçelerdeki ürünleri de yakarak zarar veriyor. Mısır hasadının ardından tarlada kalan saplardan kurtulmak ve mazot ve işçilik masraflarını azaltarak tarlalarını en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anızlar, kent geneline yayılan duman nedeniyle insan sağlığını da tehdit ediyor.

'ÇORAKLAŞMAYA NEDEN OLUYOR

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, anız yakılması nedeniyle topraktaki karbon, azot ve mikroorganizmaların yok olduğunu belirterek, telafisi için daha fazla gübre kullanıldığını ve bunun da çoraklaşmaya neden olduğunu söyledi. İncefikir, bu sorunun ortadan kaldırılması için ceza yerine, yakmayanlara mazot desteği gibi ödüllendirme sistemi getirilmesini önerdi. İncefikir, 'Topraktaki karbon ve azot ile birlikte binlerce mikroorganizmanın yok olması, yüzlerce yıl geriye getiremeyeceğimiz tahribatlara neden oluyor. Anız yakmayan çiftçileri, organik maddeyi koruduğu için ciddi desteklemeler vererek ödüllendirmek gerekir. Ayrıca, kentimizde polikültür tarım yapılıyor. Yani bir tarafta narenciye, bir tarafta tarla bitkileri, bir tarafta sert çekirdekliler olabiliyor. Kendi tarlasındaki anızı yakanlar, komşularının ürünlerine de zarar veriyor dedi.

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Kaynak: DHA

Adana, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANIZ YANGINLARI ÇEVREDEKİ ÜRÜNLERE DE ZARAR VERİYOR - Son Dakika

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