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Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor

08.07.2021 15:08

Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikinci ürün ekimi için çiftçiler tarafından uygulanan anız yangınına dikkat çekerek, anız yangının toprağa zarar vermekle beraber ürünün kalite ve verimini düşürdüğünü ifade etti.

Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor

ŞANLIURFA - Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikinci ürün ekimi için çiftçiler tarafından uygulanan anız yangınına dikkat çekerek, anız yangının toprağa zarar vermekle beraber ürünün kalite ve verimini düşürdüğünü ifade etti.

Her yıl ekin dönemlerinde başlayan anız yangınları şehir merkezi ve kırsal alandaki ağaçlık alanlara zarar verirken, itfaiye ve Siverek Orman İşletme Şefliği ekiplerini zor durumda bırakıyor.

Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin anız yangınlarına dikkat çekerek, "Hububat hasadının yapıldığı aylardan sonra toprakta kalan kök ve saplardan kurtulmak için çiftçiler Anız yakma yoluna sıkça başvuruyor, Bunun sonucunda birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Çiftçiler bu uygulamayı daha az maliyetli ve daha kısa sürede toprak hazırlığını gerçekleştiği için kullanıyor" dedi.

"Çiftçilerimiz bu yanlıştan dönmelidir"

Yapılan büyük yanlışlardan birinin de anız yakmak olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin, "Çiftçiler Anız yakmayı yapmadan önce iyi bir araştırma içerisine girmeli, Anız yakmadan da toprağa ve çevreye zarar vermeden de bazı uygulamalar yapılabilir. Bunun en basit örneği tohumu Anıza ekimdir, ya da hasat sırasında biçerdöverin sapı parçalayarak toprak yüzeyine eşit şekilde dağıtan bir sistemle donatılması veya anızın başka bir aletle toprak yüzeyine dağıtılması yapılabilir. Çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum: Toprağın yüzeyinde oluşan 2,5 cm kalınlığında içerisinde minarel ve vitaminler açısında zengin bitkisel toprak tabakası bulunur. Bu tabakanın oluşumu için 100 yıllık bir zaman gerekir. Anızın yakılması sonucu da bu kısım yüzde 90 ile yüzde 100 oranında zarar görüyor" şeklinde konuştu.

Anız yangınları verimi düşürüyor

Her yıl ikinci ürün ekim çalışmalarının başlanması amacıyla çiftçiler tarafından yapılan anız yangınları verimi düşürdüğünü aktaran Ziraat Mühendisi Mustafa Pekşahin, "Bilindiği üzere bilinçsiz bir şekilde anız yakmak toprak içerisinde görünmeyen toprağa faydalı canlılara zarar vermektedir. Bu yıl kuraklığın vermiş olduğu etkiyi de sayarsak anız yakmak hem toprağın hem de ürünün kalite ve verimini ciddi anlamda etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Anız yangınlarına titizlikle müdahale ediliyor

Bölgede meydana gelen anız yangınlarıyla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı vatandaşların duyarlı olması amacıyla uyarılarda bulunarak, "Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı olarak merkez ve ilçelerde ekim döneminde yaşanan anız yangınları ekipleri zor durumda bırakmakla beraber çevre ve topraktaki canlılara verdiği zarar doğanın dengesini olumsuz etkiliyor. Bu yıl içerisinde ekiplerimiz 61 anız yangını olmak üzere anız yangınına bağlı 28 ekili arazide çıkan yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yapılmıştır, çiftçilerimizin anız yakmamaları ve sürücülerin seyir halinde iken camdan atılan izmaritler konusunda daha duyarlı olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor
Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor
Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor
Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor

Ziraat Mühendisi, Şanlıurfa, İtfaiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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