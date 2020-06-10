Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek - Son Dakika

Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek

Kayseri'de kuru yem ihtiyacı için uygulanan Anıza Direkt Ekim hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Anıza Direkt Ekim ile tarlalardan 1 yılda 1 buçuk ürün alınacak" dedi.

Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek, System.String[]

Kayseri'de kuru yem ihtiyacı için uygulanan Anıza Direkt Ekim hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Anıza Direkt Ekim ile tarlalardan 1 yılda 1 buçuk ürün alınacak" dedi.


Kocasinan ilçesinde bulunan Höbek Mahallesindeki hasat işlemine Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ve çiftçiler katıldı. Maliyetlerin düşmesi ve 1 yıl içinde iki hasat yapılmasının, Kayseri'yi ilerleyen yıllarda önemli kaba yem üretim merkezi haline getireceğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "İçinde bulunduğumuz arazi Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesinde bulunuyor ve bu alanda Anıza Direkt Ekim mibzeri ile Macar Fiği ekilişi yapıldı. Bugün biçme aşamasındayız ve görüyoruz ki anlattıklarımızı yerine getiren üreticilerimiz gerçekten güzel mahsuller almaya başladılar. Burada hedefimiz geniş alanlarda maliyetlerimizi düşürebilmek. Anıza Direkt Ekim mibzeri ile ekime başladığımız zaman, bu arazide sürüm ve ikileme yapılmadı, kültüvatör çekilmedi. Sadece Anıza Direkt Ekim mibzeri içerisine tohumumuzu ve gübremizi koyduk. Tek seferde iki iş yapıldı ve çıkıldı. Görünen o ki neredeyse sulu bir tarladan aldığımız kadar Macar Fiği bu bölgeden hasat etmiş oluyoruz. Bizim açımızdan önemli olan vatandaşın maliyetlerini düşürebilmek. Bu maliyetler içerisindeki en önemli unsur da tarla içerisindeki sürüm, kültüvatör ve ikileme çalışmalarının azaltılması. Burada da bu faaliyetlerde başarılı olduk. İnşallah aynı tarlada bu sene, Sonbaharda yine sürüm yapmadan Macar Fiğ, arkasından arpa ekilişini yapacağız. Böylece 1 yıl içerisinde neredeyse 1 buçuk ürün gibi düşünecek olursak, hem vatandaşın kendi ekonomisine ciddi katkılar sağlamış olacak hem de arazimizin çok büyük fayda sağlamasını gerçekleştirmiş olacak. Hayvancılığımızın da en önemli girdisi olan kaba yem ihtiyacımızın hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlamış olacağız. Biz bununla beraber bakanlığımız ve belediyelerimizle birlikte, Sonbaharda yem bitkisi tohum desteğini bir kısım daha arttırmaya çalışacağız ve bunda da mümkün olduğu kadar Kayseri'nin tüm ilçelerinde Anzıa Direkt Ekim Mibzerlerimiz ile ekim yapacağız ve Kayseri İç Anadolu bölgesindeki en önemli kaba yem üretim merkezlerinden birisi olacaktır" dedi.


12 yılık Çiftçi Emre Sarı da, "Anıza Direk Ekime yaklaşık olarak 3-5 senedir devam ediyoruz. Anıza Direkt Ekim ile bizim en büyük kazancımız, çiftçinin en çok mağdur olduğu mazot konusu. Tarlaya tek seferde ekim yapıyoruz ve sadece hasata geliyoruz. Mazot yönünden oldukça büyük bir kazancımız oluyor. Yaklaşık olarak bir dönümde 5-6 litre karımız oluyor. Ayrıca hayvanların kaba yemini daha öncesinde buradan karşılıyorduk, şimdi piyasaya çalışmaya başladık. Üstelik araştırmalara göre de Fiğ toprağı besleyici, azot bağlayıcı köklerinin olması bizi cezbetti. Çiftçinin yanında olan Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimize de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Anıza Direkt Ekimi ile çiftçiler hem üründe hem de mazotta kar edecek - Son Dakika Ekonomi

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