Anızları yakmak isterken barakasından oldu - Son Dakika

Anızları yakmak isterken barakasından oldu

24.01.2021 17:11

Anızları yakmak isterken barakasından oldu Alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesini temizledikten sonra anızları yakan vatandaş ahşap bakarasından oldu.

Anızları yakmak isterken barakasından oldu

Alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesini temizledikten sonra anızları yakan vatandaş ahşap bakarasından oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, fındık ocaklarına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Karasu İlçesi Aziziye Mahallesi Akpınar Mevkii'nde Rıdvan Bayraktar'a ait fındık bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Bayraktar fındık bahçesini temizledikten sonra anızları bir araya toplayarak ateşe verdi. Anızların sönmesine yakın Bayraktar, fındık bahçesinden ayrıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler, yakının da bulunan ahşap barakaya sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale etti ve uzun süreli soğutma çalışması yaptı. Yangının kontrol altına alınarak fındık ocaklarına sıçramaması teselli kaynağı oldu. Kullanılamaz hale gelen ahşap baraka yangının oluşum sürecini aktaran Aziziye Mahallesi Muhtarı Besim Ömer Cengiz, fındık bahçesi sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anızları yakmak isterken barakasından oldu
Anızları yakmak isterken barakasından oldu
Anızları yakmak isterken barakasından oldu
Anızları yakmak isterken barakasından oldu

İtfaiye, Sakarya, Yangın, Fındık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anızları yakmak isterken barakasından oldu - Son Dakika


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