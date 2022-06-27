Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu - Son Dakika
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Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu

27.06.2022 12:45

Antalya'da bir vatandaş, koyun otlattığı tarlada ölü olarak bulundu. Vatandaşın kalp rahatsızlığı sebebiyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırıldığı, tedaviyi kabul etmediği ortaya çıktı.

Seydiler Mahallesi'nde yaşayan ve otelde çalıştığı bildirilen Mümün Ali Özdemir (56), oteldeki işinden geldikten sonra Adalar mevkiinde koyunlarını otlatmaya gitti. Havanın kararmasının ardından koyunlar eve dönmesine rağmen Mümün Ali Özdemir eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakınları, Özdemir'in cansız bedenini koyun otlattığı tarlada buldu.

Son dakika haberi | Anjiyo olmayı kabul etmedi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu

Tedaviyi kabul etmemişOlay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekibi ve Adli Tabip geldi. Mümün Ali Özdemir'in kalp rahatsızlığının olduğu, öğleden sonra çalıştığı otelde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldığı, yapılan tahlil ve çekilen EKG sonrası acilen anjiyo olması istenirken bunu kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı belirlendi.

Son dakika haberi | Anjiyo olmayı kabul etmedi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu

İncelemelerini tamamlayan adli tabip ve jandarma ekipleri, şahsın cenazesini yakınlarına teslim etti.

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Kaynak: İHA

Ali Özdemir, Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu - Son Dakika
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