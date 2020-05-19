Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerde yaşayanların ihtiyaçları, İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Ö.S.'nin kullandığı araç da dezenfekte edildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Ö.S.'ye (63) geçmiş olsun ziyaretine gelen 47 kişi karantinaya alındı.

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