ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

14.04.2022 00:58
ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA'ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı" denildi. - ANKARA

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MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı MSB: 'Serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti

İhlas Haber Ajansı, Simurg, Milli, Mayın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ANKA-B İHA'ların 'serseri mayın tespit' denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKA-B İHA'ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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