ANKA-BİR yönetim kurulu toplantısı online gerçekleştirildi - Son Dakika

ANKA-BİR yönetim kurulu toplantısı online gerçekleştirildi

11.01.2021 07:51
ANKA-BİR yönetim kurulu toplantısı online gerçekleştirildi, System.String[]

Bolu, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak il temsili olan STK'lardan oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği (ANKA-BİR), "Kültür Sofrası" isimli yönetim kurulu toplantısını video konferansla gerçekleştirdi.

Bolu, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak il temsili olan STK'lardan oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği (ANKA-BİR), "Kültür Sofrası" isimli yönetim kurulu toplantısını video konferansla gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kaya'nın yaptığı toplantıda, Birlik Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Aydınalp, Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, Birlik Genel Sekreteri Dr. Yaşar Okur, Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen, Ankara Çankırılılar Derneği Başkanı Aydın Öksüz, Ankara Bolulular Derneği Başkanı İsa Gökmenoğlu, Ankara Karabüklüler Derneği Başkanı Zeki Tunçkaya, Ankara Sİnop İli İlçeleri Derneği Genel Başkan Vekili Burhan Akdoğan, Ankara Bartınlılar Derneği Başkan Vekili Hüseyin Bayar, Ankara Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri Başkanı Mehmet Bilgin, Sinoplular Federasyonu Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, Ankara Karabüklüler Derneği Başkan Yardımcısı Cevat Yıldırım hazır bulundu.

Kaya, birliğin onursal üyeleri Köksal Toptan, Murat Başeşkioğlu, Mustafa Varank, Mehmet Ceylan, Necdet Sünbül'ün iyi dilek mesajlarını ileterek başladığı sunumunda, "Hayatın zorlukları içinde, amacımız içten bir tebessümdür. Medeniyet köklerimizle online bağlantı kurarak, köklerimizle barışık, rüzgarlara alışık bir uyum ile mazlumun yanında yer almalı, ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olmalıyız. Çünkü bütün mazlumların bizim üzerimizde hakları var." ifadesini kullandı.

Devlet millet kaynaşması adına çıkılan yolculukta birlik olarak çok ileri aşamalara geçtiklerini anlatan Kaya, şanları kaydetti:

"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur. Hayata mana ve ruh ile bakıldığında ise başarı kaçınılmazdır. Samimiyet şiarı ile yaklaşık 2 yıl önce yola çıkarak bölgemizin sesi ve nefesi olduk. Aşılmaz denen engelleri elbirliği ile aştık. Ancak bölgemizin kederinin kaderi olmaması için hep birlikte daha fazla çalışan, koşan, terleyen bir anlayışta olmalıyız. Bu manada üstlendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak, 2021 yılının hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ederim."

Gençer de birlik olarak samimi ve adanmış bir insan altyapısına sahip olduklarını, Ankara'da bölge adına lojistik ve lobi faaliyetleri yürüttüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Proje odaklı bakıştan asla taviz vermedik, bugüne kadar sayısız üst düzey ziyaret yaptık, birçok projenin takibinde ve sonuçlandırılmasında katkılarımız oldu. Aramıza yeni katılan Hasan Şen ile Zeki Tunçkaya'nın birliğimize katacağı ivme ile resme büyük bakarak, kalıcı projelerimiz ile bölge insanımızın derdine çözüm aramaya, yılmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Okur ise proje bazlı bakış açısına sahip olduklarını vurgulayarak, "Karadeniz Otoyolu'nun Batı Karadeniz kısmının yatırım programına alınması, Adapazarı-Bartın demiryolu projesi, BAKAP Batı Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi kurulması, Tarımsal Kalkınma vizyonu, Göğüs Hastalıkları Şehir Hastanesi kurulması, Ankara (Esenboğa)-Çankırı arası hızlı tren tesis edilmesi, Ilgaz Dağı'nın ve Çankırı Kayatuzu Mağarası'nın uluslararası bir işleve sahip olması, Sinop ve diğer kıyı şeridindeki su ürünleri eylem planı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı ve Birliğimizin amiral gemisi olarak gördüğümüz Filyos Vadisi ve Mega Endüstri Bölgesi için birliğin farkındalık ve sonuca yönelik adımları" hakkında bilgiler verdi.

Okur, "Genel geçer ifadelerle hemşericilik yapmakla bir yere varamayız, amacımız, somut projeler üzerinden sonuç almaya çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydınalp, katılımcıları tek tek selamlayıp, proje bazlı, insani ve vizyoner bakışları dolayısıyla şükranlarını iletti.

Birlik olarak kendini çok iyi bilen bir yapı oluşturduklarını ve gelinen noktada adımlarını sağlam atan bir platform olduklarına değinerek, üst makamlar tarafından görüşlerine kayda değer şekilde önem verilen ve bölge insanımızın gönlünde yer almayı başardıklarını dile getirdi.

Birliğinin bölgesel gücü sayesinde büyük projeler ile var olmasının gerekliliğini vurgulayan Aydınalp, "Bölgesel sorunlar bölgesel güç ile çözülebilecektir. Resme büyük bakmamız ve karar alıcı makamlar nezdinde daha çok temsil edilmemiz gerekmektedir. Bu manada birlik olarak hep vizyoner bir bakışla daha çok çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Katılımcılar da görüş alışverişinde bulunarak, özellikle proje bazlı bakışın önemini vurguladılar.

Toplantı süresince hayvancılık, ormancılık, bölgesel turizm, seramik, seracılık, Filyos Projesi, demiryolu ağı gibi konular değerlendirildi.

Kastamonu, Ankara, Sinop, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANKA-BİR yönetim kurulu toplantısı online gerçekleştirildi - Son Dakika


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