Son Dakika Haberleri: Anka'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Anka'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

1 saat önce

Özel Gaziantep Anka Hastanesi yöneticileri,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla polikliniklerdeki doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip, bayramlarını kutlayarak, onlara gül verdi.

Anka'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı, System.String[]
Özel Gaziantep Anka Hastanesi yöneticileri,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla polikliniklerdeki doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip, bayramlarını kutlayarak, onlara gül verdi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer, "İnsanların sağlıklarını korumak ve hastalara şifa olmak için kendi hayatlarından feragat ederek, dünyadaki en kutsal mesleklerden birisini yerine getiren hekim ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Son dönemde sıkça gündeme gelen hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınıyor, son bulmasını arzu ediyorum. Diğer yandan şu ana kadar görevini yaparken şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımı saygıyla anıyorum" dedi.

Doktor ve hastane çalışanları Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimini, bu özel günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Fırat, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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