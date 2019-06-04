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Anka'da bayramlaşma

1 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi, hekim ve personelleri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

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Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi, hekim ve personelleri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan bayramların birlik ve beraberliğin sağlanması, kırgınlık ve dargınlıkların ortadan kalkması, milletçe kenetlenmenin sağlanması için önemli fırsatlar olduğunu ifade etti.

Gaziantep Özel Anka Hastanesinde düzenlenen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, hekim ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Hastane lobisinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür Uzman Av.Dr. Cengiz Bayram hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları ile tokalaşarak, onların bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberlik için önemli bir vesile olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesinin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramın iyiliklere, güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık çalışanlarımız bu bayramda da ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak için büyük bir özveri ile çalışacaklar. Herkesin sevdikleriyle birlikte olduğu bu özel günde bile mesai yapacak olan çalışanlarımıza bu özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgi ve hoşgörü içerisinde birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle" dedi

Av. Dr. Bayram ise, "Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak bu özel günde de, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için mesaide olacağız. Bayramı hastanede geçirecek olan hasta ve hasta yakınlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri ve morallerini yüksek tutmaları için çaba sarf edeceğiz. Sevdiklerinden feragat edip bu bayramda da çalışacak olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyoruz" diye konuştu.

Hastane yönetimi daha sonra hekimlerle birlikte hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, onların bayramını kutlayan hastane yönetimi, bir istekleri olup olmadığını sordu. Hastane yönetiminin ziyareti ile moral bulan hasta ve hasta yakınları bu davranışı takdirle karşıladı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel
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