Son Dakika Haberleri: Anka'da Hastalar Yeni Yıl Kutlaması ile Moral Buldu

Anka'da Hastalar Yeni Yıl Kutlaması ile Moral Buldu

1 saat önce

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi.

Anka'da Hastalar Yeni Yıl Kutlaması ile Moral Buldu, System.String[]
Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yönetimin ve personelin katılımı ile yeni yıl kutlaması düzenlendi. Hastane duvarlarının süslendiği etkinlikte,2019 yılının herkese sağlık, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunuldu.

Hastanede yatan hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan hastane yönetimi, yeni yılda tüm hastalara acil şifalar diledi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu,"Sağlığın değerini hasta olunca anlıyoruz. Yeni yılın ilk dakikalarında sağlığını kaybeden ve 2019'a hastanede giren ve morale ihtiyacı olan hastalarla birlikte olarak onların yüzlerini güldürmek istedik.Yeni yılda umarız tüm hastalarımız sağlıklarına kavuşur" dedi.

Hastalar da etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, hastane yönetimine teşekkür etti.

Etkinlik yeni yıl pastası kesmesinin ardından ufak hediyeler dağıtılarak son buldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

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