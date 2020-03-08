Anka'da Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anka'da Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Anka'da Kadınlar Günü kutlandı

6 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.

Anka'da Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kadın hastalara, hekimlere ve personele çiçek vererek, tüm kadınların gününü kutladı.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ, Kalite Direktörü ve Hasta Hizmetleri Sorumlusu Funda Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hastanedeki bütün birimleri gezerek kadın doktorlara, çalışanlara ve hastanede tedavi gören kadın hasta ve hasta yakınlarına çiçek takdim etti.


Hastane yönetiminin bu davranışı doktor ve hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı. Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden yönetim, hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "Hayatımızın her evresinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bizlere emek veren, karşılıksız sevgi ve şefkat gösteren kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz. Gerek ev hayatımızda gerekse iş hayatımızda çok önemli yere sahip olan kadınlarımızın her zaman baş tacı edilmesi gerekiyor. 8 Mart tarihi de bu önemi bir kez daha anlamamızı sağlıyor" dedi


Gaziantep Özel Anka Hastanesi çalışanlarının büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ ise, "Kadın çalışanımızla birlikte sağlık hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz. Sağlık alanında olduğu gibi diğer alanlarda da başarı ve özveri ile çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kadınlarımıza minnettarız. Bugünü anlamlandıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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