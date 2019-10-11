Son Dakika Haberleri: ANKA'da meme kanserine dikkat çekildi
Son Dakika Güncel ANKA'da meme kanserine dikkat çekildi

ANKA'da meme kanserine dikkat çekildi

2 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla açılan stant büyük ilgi gördü.

ANKA'da meme kanserine dikkat çekildi, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla açılan stant büyük ilgi gördü.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı "kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla stant açıldı. Standı ziyaret edenlere meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tarama, korunma konularında bilgi verildi. Meme kanserinin tedavisinde erken teşhise vurgu yapan Gaziantep Özel Anka Hastanesi sağlık görevlileri erken teşhiste önemli olan elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini de anlattı.


Standı ziyaret edenlere, bilgilendirici broşürlerin yanı sıra meme kanserini simgeleyen pembe kurdele dağıtıldı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi 1-31 Ekim tarihlerinde meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için Genel Cerrahi Polikliniği'ne gelen hastalardan muayene ücreti alınmayacağını belirtti.


Standı ziyaret edenlere meme kanseri ile ilgili detaylı bilgi veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, "Memede ya da koltuk altında elle fark edilebilen kitle, sertlik ya da şişlik, meme başından kanlı veya şeffaf renkli akıntı gelmesi, meme başında çökme, renk, ya da şekil bozukluğu, çatlak ve yara oluşması, kabuklanma kanser belirtisi olabilir. Kadınların belirli aralıklarla memelerini elle kontrol etmeleri, kanserin ileri aşamalara ulaşmadan fark edilmesi açısından önem arz ediyor. Elle muayene ile birlikte 20 yaşından sonra 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise yılda bir tarama mamografisi yapılmasında yarar var. Çünkü mamografi ile meme kanseri, elle hissedilir hale gelmeden çok daha küçükken saptanmaktadır."dedi


"Meme Kanseri Farkındalık Ayı "nedeniyle hastaneye meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:38:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKA'da meme kanserine dikkat çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]