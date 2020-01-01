ANKA'daki hastalara yeni yıl morali - Son Dakika

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yeni yıl kutlaması düzenlendi. Hastane yönetimi, doktor ve sağlık çalışanları yeni yıla hasta ve hasta yakınları ile birlikte girerek, 2020 yılının herkese başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde hastalara moral vermek amacıyla yeni yıl kutlaması düzenlendi. Hastane lobisinde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Müdürü Uzman Av. Dr. Cengiz Bayram, Özel Gaziantep Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ, hastane doktorları ve sağlık personelleri katıldı. Hayırlı, sağlıklı, mutlu yıllar dileklerinde bulunulan etkinlik, keyifli sohbetlerin yaşandığı ve yeni yıla dair güzel dileklerin temenni edildiği bir kutlamaya dönüştü.



Hastanede yatan hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan hastane yönetimi, yeni yılda tüm hastalara ve refakatçilerine geçmiş olsun temennisinde bulunarak yeni yıllarını kutladı.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Müdürü Uzman Av. Dr. Cengiz Bayram, "Yeni yılın ilk dakikalarını hastanemizde bulunan hasta ve hasta yakınları ile birlikte geçirip, onlara moral vermek istedik. Hastane olarak düzenlediğimiz bu organizasyonla amacımız hastalarımızın yeni yılın ilk dakikalarında kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktı. Umarız amacımıza ulaşmışızdır. Yeni yılda umarız tüm hastalarımız sağlıklarına kavuşur. Herkese başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk diliyoruz" dedi.



Özel Gaziantep Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ ise, "Hastanemizde tedavi gören hastalarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bu organizasyonu düzenledik. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hastalarımız var. Onların evlerinden uzakta kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya ve sıkıntılarından biran olsun uzaklaştırmak istedik" diye konuştu.



Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları da etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, hastane yönetimine teşekkür etti.



Etkinlik yeni yıl pastası kesilmesinin ardından ufak hediyeler dağıtılarak son buldu. - GAZİANTEP