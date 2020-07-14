ANKA'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

ANKA'dan 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Sofuoğlu, mesajında mücadelenin milletin bağımsızlığına göz diken hainlere verilmiş olan bir ders olduğunu söyledi.


Milleti, ülkeyi bölmek isteyenlere 15 Temmuz'da gereken cevabın verildiğini belirten Sofuoğlu, "Demokrasimize kasteden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Terör örgütünün darbe girişimine karşı vatanı, demokrasi ve bağımsızlığı uğruna kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı 15 Temmuz'da gerekli cevabı vermiştir. Sokaklarda şehit olma pahasına teröristlere direnen, tanklara karşı koyan milletimiz, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu direnişi ile milletimiz vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini de tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.


Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar bilmelidir ki, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi, bundan sonra da karşısında yüce milletimizi bulacaktır.


Milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine yönelik yapılmak istenen her türlü saldırıyı geçmişten aldığı ilhamla bertaraf edecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, "Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur." Birlik ve beraberliğimizin daim olması ve ülkemizin böyle ihanetlerle bir daha karşı karşıya kalmaması ümidiyle, hain darbe girişimini engelleyen milletimizi kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ANKA'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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