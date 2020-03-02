ANKA'dan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
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ANKA'dan Bahar Kalkanı'na destek

6 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, İdlib'teki hain saldırıyı kınadıklarını ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.

ANKA'dan Bahar Kalkanı'na destek, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, İdlib'teki hain saldırıyı kınadıklarını ve Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak Suriye rejiminin İdlib'te düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınadıklarını ifade ederek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini, ihtiyaç duyulması halinde Anka Hastanesinin bütün birimlerinin Türk Ordusunun hizmetinde olduğunu söyledi.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine yönelik düzenlenen 33 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınayarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Sofuoğlu konu ile ilgili yayımladığı mesajında, "Sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği için İdlib'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik yapılan saldırı yüreklerimizi yaktı. Bölgeye barış getirmek için çalışan kahraman ordumuza karşı gerçekleştirilen bu alçak saldırı asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir ve her türlü tehdide karşı gereken cevabı ve mücadeleyi kararlılıkla vereceğine olan inancımız tamdır. Bu zamana kadar yaşadığı her zorlu süreçten alnının akıyla çıkan ülkemiz bu sıkıntının da üstesinden gelecektir. Ordumuz tarafından başlatılan ve başarıyla yürütülen Bahar Kalkanı Harekatının başarısı için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Hastanemiz bütün birimleriyle ordumuzun ve devletimizin emrindedir. Bu süreçte devletimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
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